Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Neumarkt

Am Sonntag hat sich im Landkreis Neumarkt ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Mittelfranken war von Pettenhofen in Richtung Staatsstraße 2236 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr er die Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Polizei Neumarkt hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde das völlig zerstörte Auto sichergestellt.

THEMEN: Auto, Neumarkt, Pettenhofen, tödlich, Unfall, Verkehr

