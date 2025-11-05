Autofahrer flüchtet über 50 Kilometer vor Polizei

Die Polizei will nachts einen Wagen auf der A73 kontrollieren. Doch der Fahrer rast mit teils mehr als Tempo 200 davon. Bei seiner Festnahme stellen die Beamten noch weitere mutmaßliche Vergehen fest.

Ein Autofahrer hat sich in Oberfranken über eine Strecke von mehr als 50 Kilometern eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 32-Jährige sei auf seiner Flucht mit teils über 200 Kilometern pro Stunde auf Bundesstraßen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Beamte wollten den Mann laut Polizei am späten Dienstagabend auf der Autobahn 73 nahe Ebersdorf (Landkreis Coburg) kontrollieren. Statt anzuhalten, habe der Mann jedoch beschleunigt und sei mit hohem Tempo über die Bundesstraßen 303 und 173 geflüchtet. Dabei habe er mehrere rote Ampeln überfahren. Bei Naila (Landkreis Hof) stoppte die Polizei den Wagen und nahm den Fahrer fest.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten den Angaben nach mehr als zwei Gramm Crystal Meth. Zudem hätten sich laut einem Polizeisprecher aufgrund seines Verhaltens Hinweise ergeben, dass der 32-Jährige unter Drogen gestanden habe. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem prüfe die Polizei, ob er einen gültigen Führerschein habe. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 32-Jährigen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten sein Auto. (dpa/lby)