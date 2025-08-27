Autofahrer rammt Rennradfahrer von der Straße

Franken

Zwei Männer fahren am Abend mit ihren Rennrädern. Die Sonne steht tief. Dann fährt ein Auto heran und es kommt zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken 13 Meter weit in einen Straßengraben geschleudert worden. Ein Autofahrer rammte den 37-Jährigen von der Straße. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend bei Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt.

Grund für den Unfall sei laut Polizei die tiefstehende Sonne gewesen. Außerdem war der Autofahrer zu schnell unterwegs. Deswegen habe der 27 Jahre alte Autofahrer den Radler übersehen. Ein zweiter Radfahrer, der mit dem 37-Jährigen unterwegs war, wurde nicht in den Unfall verwickelt. (dpa/lby)

THEMEN: Auto, Ebermannstadt, Fahrrad, Oberfranken, Unfall

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Stefan Puchner/dpa
 24.12. 08:27 77-Jährige prallt mit Auto gegen anderen Wagen und Anhänger Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 19.08. 10:23 Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein …
Symbolbild: dpa
 18.08. 12:13 Polizei befreit Hund aus heißem Auto Ein Hund ist in einem geparkten Auto gefangen – die pralle Sonne scheint …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 17.08. 11:13 Münchberg: Krad prallt in Pkw In Münchberg ist ein junger Motorradfahrer am Freitag in ein Auto gekracht. …
Foto: Jan Woitas/dpa
 18.07. 11:00 Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit LKW Ein Unfall in Oberfranken endet für eine 63 Jahre alte Autofahrerin tödlich. …
Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
 26.06. 11:49 Mann will mit gestohlenem Kinderfahrrad für Döner bezahlen Essen bestellt, aber kein Geld dabei – dieses Problem will ein Mann in …