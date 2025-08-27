Autofahrer rammt Rennradfahrer von der Straße

Zwei Männer fahren am Abend mit ihren Rennrädern. Die Sonne steht tief. Dann fährt ein Auto heran und es kommt zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken 13 Meter weit in einen Straßengraben geschleudert worden. Ein Autofahrer rammte den 37-Jährigen von der Straße. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend bei Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt.

Grund für den Unfall sei laut Polizei die tiefstehende Sonne gewesen. Außerdem war der Autofahrer zu schnell unterwegs. Deswegen habe der 27 Jahre alte Autofahrer den Radler übersehen. Ein zweiter Radfahrer, der mit dem 37-Jährigen unterwegs war, wurde nicht in den Unfall verwickelt. (dpa/lby)