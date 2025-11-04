Autofahrer versteckt Dopingmittel in seiner Unterhose

Bei einer Kontrolle auf der A93 bei Thiersheim haben Grenzfahnder in der Nacht auf Montag mehrere hundert Doping-Tabletten entdeckt. Ein 35-jähriger Beifahrer hatte die Präparate in seiner Unterhose versteckt.

Grenzfahnder kontrollierten in der Nacht auf Montag einen BMW auf der A93 bei Thiersheim im Kreis Wunsiedel. Beim Beifahrer wurden sie fündig. Der 35-Jährige hatte eher schlecht als recht drei Plastikdosen gefüllt mit mehreren hundert Tabletten von Dopingmitteln in die Unterhose gesteckt. Der Mann musste sich von seinen „Präparaten“ verabschieden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz.