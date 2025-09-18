Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus

Oberpfalz

Eine Seniorin gerät mit ihrem Wagen auf die Gegenspur. Das hat tragische Folgen. Was die Polizei über den Unfall berichtet.

Eine 80-Jährige ist mit ihrem Auto in der Oberpfalz gegen einen Linienbus gefahren und dabei ums Leben gekommen. Weshalb sie in Mühlhausen auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau eingeklemmt. Sie starb noch an der Unfallstelle in der Gemeinde im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Der 51-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie es hieß. Die sieben Insassen blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zu den Ermittlungen hinzugezogen. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf rund 108.000 Euro. (dpa/lby)

THEMEN: Gegenspur, Polizei tödlich, Schaden, Tod, Unfall

