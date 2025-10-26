Autos kollidieren frontal – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei Neumarkt in der Oberpfalz sind in der Nacht zwei Autos auf einer Kreisstraße frontal zusammengestoßen und fünf Menschen verletzt worden.

Ein 20-jähriger Autofahrer schwebt seit der Nacht in Lebensgefahr. Er war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wo es zur Kollision kam. Ein Mitfahrer, der auf der Rückbank des Wagens saß, wurde schwer verletzt. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos und der Beifahrer des 20-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Kreisstraße wurde für dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. (nach dpa/lby)