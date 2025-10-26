Autos kollidieren frontal – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

dpa

Bei Neumarkt in der Oberpfalz sind in der Nacht zwei Autos auf einer Kreisstraße frontal zusammengestoßen und fünf Menschen verletzt worden.

Ein 20-jähriger Autofahrer schwebt seit der Nacht in Lebensgefahr. Er war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wo es zur Kollision kam. Ein Mitfahrer, der auf der Rückbank des Wagens saß, wurde schwer verletzt. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos und der Beifahrer des 20-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Kreisstraße wurde für dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. (nach dpa/lby)

THEMEN: 20-Jähriger, Frontalzusammenstoss, Kreisstraße, Lebensgefahr, Neumarkt

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Sohrab Taheri-Sohi
05.10. 09:13 Mutter und Baby sterben bei Unfall auf der A3 Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Parsberg in der Oberpfalz sind …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 22.10. 13:37 Neumarkt: Frauen rassistisch beschimpft Mit üblen Beleidigungen überzog am Dienstag ein Mann in Neumarkt zwei Frauen. …
Foto: Maike Glöckner
 20.10. 08:31 Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt Beim Zusammenprall zweier Autos an einer Kreuzung in der Oberpfalz sind drei …
Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
 17.10. 08:21 Vier Jugendliche stürzen mit Moped Mit vier Personen auf einem Moped endet eine riskante Fahrt dramatisch. Warum …
Symbolfoto: Karin Schmidt, pixelio.de
 30.09. 09:30 Mühlhausen: Fußballtrikot bezahlt aber nicht geliefert Der norwegische Weltklassestürmer Erling Haaland muss bis auf weiteres ohne …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 29.09. 15:35 Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt Am Sonntag hat sich im Landkreis Neumarkt ein tödlicher Unfall ereignet. Ein …