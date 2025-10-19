A6: Autotransporter gerät in Brand

Am Freitagabend ist ein Autotransporter auf der A6 in Fahrtrichtung Prag völlig ausgebrannt. Vor der Ausfahrt Leuchtenberg bemerkte der Fahrer des Transporters während der Fahrt, dass der Motor in Brand geriet. Er stoppte mit seinem Fahrzeug auf der Einfahrt zum Parkplatz Wittschauer Höhe. Es gelang ihm noch, das aufgeladene Auto abzuladen, ehe der Transporter komplett in Flammen aufging. Mehrere Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die A6 in Fahrtrichtung Prag war für etwa vier Stunden komplett gesperrt.
