B299: Verkehrszeichen an Baustelle abgebaut

Gefährliche Aktion! Am frühen Sonntagmorgen beseitigten Unbekannte viele Verkehrszeichen und Absperrbaken im Baustellenbereich der B299 in Tanzfleck im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Die Absicherung wurde einfach in umliegende Gärten und Straßengräben geworfen. Die Bundesstraße ist seit einiger Zeit voll gesperrt. Tiefe Gruben und Fräsungen erstrecken sich über große Teile der Fahrbahn.

Durch die Beseitigung der Absicherung wurde die Strecke augenscheinlich freigegeben, sodass der Verkehr in der Dunkelheit durch Tanzfleck rollte. Es hing nur vom Zufall ab, dass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei in Auerbach bittet nun um Hinweise.