B299: Verkehrszeichen an Baustelle abgebaut

Amberg-Sulzbach

Gefährliche Aktion! Am frühen Sonntagmorgen beseitigten Unbekannte viele Verkehrszeichen und Absperrbaken im Baustellenbereich der B299 in Tanzfleck im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Die Absicherung wurde einfach in umliegende Gärten und Straßengräben geworfen. Die Bundesstraße ist seit einiger Zeit voll gesperrt. Tiefe Gruben und Fräsungen erstrecken sich über große Teile der Fahrbahn.

Durch die Beseitigung der Absicherung wurde die Strecke augenscheinlich freigegeben, sodass der Verkehr in der Dunkelheit durch Tanzfleck rollte. Es hing nur vom Zufall ab, dass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei in Auerbach bittet nun um Hinweise.

THEMEN: Absperrung, Amberg, B299, Baustelle, gefahr, Sulzbach, Tanzfleck, Verkehrszeichen

Das könnte Sie auch interessieren

Tim Reckmann / pixelio.de
 13.10. 10:07 Kastl: Mit fast 3 Promille unterwegs Ganz schön was gebechert hatte laut Polizeibericht ein Autofahrer, der am …
Symbolfoto: Erkan, pexels.com
 10.10. 09:57 Amberg-Sulzbach mit eigenem Podcast Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat jetzt seinen eigenen Podcast: „Let’s talk …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 29.09. 15:43 Hahnbach: Heizstrahler fängt Feuer Nach einer Geburtstagsfeier in Hahnbach hat in der Nacht auf Samstag ein …
Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de
 31.07. 11:12 Grünes Licht für das Projekt „Windpark Hirschwald“ Der Kümmersbrucker Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig grünes Licht …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 06.06. 12:21 Betrüger legen Sulzbach-Rosenberger herein Falsche Bankmitarbeiter haben schon so manchen Oberpfälzer aufs Kreuz gelegt. …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 26.05. 08:09 Poppenricht: Geldbörse mit 5.000 € geklaut Ein Dieb hat laut Polizeibericht am Samstag aus einem Einfamilienhaus in …