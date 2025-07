Bad Kötzting – Einbruch in Badeanstalt – Tatverdächtiger in U-Haft

In der Nacht des 24. April kam es in Bad Kötzting im Kreis Cham zu einem Einbruch in eine Badeanstalt.

Die Polizei hat nun aufgrund der Spurenlage im Juni einen tatverdächtigen 54-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf verhaftet. Mittlerweile sitzt der Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten ist, in U-Haft. Der Einbrecher hatte damals keine Beute gemacht, aber verschiedene Einrichtungen in dem Bad beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.