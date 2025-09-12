Bad Kötzting: Mietwagen geklaut und entdeckt

Dank eines Hinweises und schnellen Eingreifens einer Polizeistreife konnte am Mittwoch in Bad Kötzting ein zur Fahndung ausgeschriebener Mietwagen sichergestellt werden.

Der Ford Galaxy war zuvor in Wien angemietet, aber nicht an die Verleihfirma zurückgegeben worden. Im Bad Kötztinger Stadtgebiet entdeckten die Beamten das gesuchte Fahrzeug und kontrollierten den 33-jährigen Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht war und der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Mietwagen wurde inzwischen vom Eigentümer aus Österreich abgeholt. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Unterschlagung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.