Bad Neualbenreuth: Hotelkasse geplündert

Tirschenreuth

Am Samstagabend wurde die Kasse eines Hotels in Bad Neualbenreuth im Kreis Tirschenreuth zum Ziel zweier Diebe.

Einer der Männer ließ sich zunächst Bargeld wechseln, um einen Blick auf den Inhalt der Kasse zu erlangen. Einige Zeit später verließ die Mitarbeiterin kurz die Rezeption. Daraufhin ging ein Täter hinter den Tresen und öffnete die Kasse gewaltsam. Dann flüchtete das Duo mit dem Bargeld in Höhe von 835 Euro in einem Pkw über die Deutsch-Tschechische-Grenze.

Eine länderübergreifende Zusammenarbeit der Polizei führte allerdings zur Festnahme und auch das Geld konnte sichergestellt werden.

THEMEN: Bargeld, Diebstahl, Flucht, Kasse, Neualbenreuth, Polizei

