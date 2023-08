Ein Milchlaster ist im Landkreis Cham in einem Maisfeld gelandet. Der Fahrer …

Milchlaster landet in einem Maisfeld Ein Milchlaster ist im Landkreis Cham in einem Maisfeld gelandet. Der Fahrer …

Milchlaster landet in einem Maisfeld Ein Milchlaster ist im Landkreis Cham in einem Maisfeld gelandet. Der Fahrer …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de