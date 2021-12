Grenzpolizisten haben einen Bahnreisenden mit fast 8 Kilogramm verbotenen Feuerwerkskörpern erwischt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten sie den 36-Jährigen am Dienstag in Schirnding (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) in einem Zug, der aus Tschechien kam. Er hatte 7,81 Kilogramm verbotene Böller im Gepäck, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. (dpa/lby)