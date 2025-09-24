Bahnstrecke Hersbruck bis 2026 gesperrt

Franken

Mehrere Brücken einer wichtigen Bahnverbindung von Oberfranken nach Nürnberg sind marode. Die Strecke ist deswegen außer Betrieb – die Instandsetzung wird dauern.

© Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
© Symbolbild: Peter Kneffel/dpa

Die wegen maroder Brücken gesperrte fränkische Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck wird nach Angaben der CSU-Politikerin Silke Launert erst im nächsten Jahr wieder voll befahrbar sein. Die Deutsche Bahn will demnach kurzfristig «Ertüchtigungsmaßnahmen an kritischen Stellen» ergreifen. Das teilte die Parlamentarische Staatssekretärin und Bayreuther Bundestagsabgeordnete nach einer Videokonferenz mit Vertretern der DB und zwei weiteren CSU-Politikern mit – Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter und Verkehrsstaatssekretär Ulrich Lange.

Diese Baumaßnahmen sollen demnach bis Februar 2026 abgeschlossen sein, so dass der Betrieb anschließend auf allen Streckenabschnitten wieder voll aufgenommen werden kann. Langfristig plant die Bahn nach Angaben Launerts den Neubau von insgesamt 18 Brücken bis zum Jahr 2032. Für die neuen Brücken wollen die CSU-Politiker Gelder des «Sondervermögen» getauften Schuldenpakets verwenden.

Die Bahn hatte die Strecke vom oberfränkischen Pegnitz ins Nürnberger Land jüngst gesperrt. Folge ist, dass es auch für Fahrgäste aus Bayreuth, Hof und Marktredwitz momentan keine direkte Bahnverbindung nach Nürnberg gibt. Derzeit fahren Ersatzbusse. (dpa/lby)

THEMEN: Bahn, Baustelle, Deutsche Bahn, Hersbruck, Nürnberg, Zug

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Trek_Jason, pixabay.com
 24.09. 09:41 Bahnstrecke Schwandorf–Weiden erneut gesperrt Pendler in der Oberpfalz müssen sich ab kommendem Freitag erneut auf Busse …
Foto: Patrick Pleul/dpa
 14.07. 07:54 Schäden auf ICE-Strecke München-Berlin behoben Nach einem Brand in einer Unterführung war der Bahnverkehr zwischen Bamberg …
Symbolbild: Felix Hörhager/dpa
 21.09. 13:28 Mit dem ICE von München nach Berlin: Bahn beseitigt Nadelöhr Gute Nachricht für Bahnreisende: Auf der ICE-Strecke zwischen München und …
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
 19.09. 07:09 Deutschlandticket bis 2030, aber teurer Das Deutschlandticket wird teuer, ab 2026 kostet es 63 Euro. Ab 2027 soll der …
Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
 19.09. 06:38 Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck gesperrt Pendler zwischen Pegnitz und Hersbruck müssen in der nächsten Zeit viel Geduld …
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
 18.09. 09:49 CSU-Chef Söder fordert deutlich höheren Verkehrsetat Milliarden fehlen für neue Straßen und Bahnstrecken: CSU-Chef Söder fordert …