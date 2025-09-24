Bahnstrecke Schwandorf–Weiden erneut gesperrt

Oberpfalz

Pendler in der Oberpfalz müssen sich ab kommendem Freitag erneut auf Busse einstellen: Die Bahnstrecke Schwandorf–Weiden wird vom 26. September (21 Uhr) bis 10. Oktober (2 Uhr) gesperrt.

Grund sind Bauarbeiten zwischen Schwandorf und Irrenlohe, bei denen unter anderem eine Weiche sowie rund fünf Kilometer Gleis erneuert werden.

Alle Züge aus Regensburg enden in Schwandorf, Verbindungen aus Hof und Marktredwitz in Weiden. Betroffen sind die Oberpfalzbahn RB 23, der Alex RE 23 sowie die Linie RE 2. Zusätzlich fährt in diesem Zeitraum auch zwischen Schwandorf und Amberg kein Zug – die RE 40 pendelt nur zwischen Nürnberg und Amberg.

Für die Fahrgäste richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein: Grüne Busse bedienen alle Haltestellen, rote Expressbusse halten nur an ausgewählten Stationen. Auch zwischen Amberg und Schwandorf sind Ersatzbusse unterwegs. Fahrräder und Kinderwagen können nur eingeschränkt transportiert werden.

Die Generalsanierung der Strecke Regensburg–Weiden läuft in mehreren Etappen und soll die Zuverlässigkeit erhöhen – auch mit Blick auf Umleitungen, die ab 2026 während der Sanierung der Regensburg–Nürnberg-Linie nötig werden. Bereits ab 10. Oktober folgt die nächste Sperrung, dann zwischen Regenstauf und Regensburg.

THEMEN: Bahn, Baustelle, Deutsche Bahn, Pendeln, Pendler, Regensburg, Schwandorf, Sperrung, Weiden, Zug

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Sebastian Gollnow/dpa
 22.08. 15:37 Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf endet Die Bahn saniert die Trasse zwischen Regensburg und Weiden – das …
Foto: Christian Liebscher, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
 16.06. 11:25 Zugstrecke zwischen Schwandorf und Regensburg gesperrt. Von Weiden nach Regensburg mit dem Zug – eigentlich kein Problem. Doch aktuell …
Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
 24.09. 07:06 Bahnstrecke Hersbruck bis 2026 gesperrt Mehrere Brücken einer wichtigen Bahnverbindung von Oberfranken nach Nürnberg …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 02.05. 16:29 DB erneuert Bahnstrecke Regensburg-Weiden Zwischen Regensburg und Weiden sollen ab Juni Gleise, Weichen und …
Symbolbild: Felix Hörhager/dpa
 21.09. 13:28 Mit dem ICE von München nach Berlin: Bahn beseitigt Nadelöhr Gute Nachricht für Bahnreisende: Auf der ICE-Strecke zwischen München und …
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
 19.09. 07:09 Deutschlandticket bis 2030, aber teurer Das Deutschlandticket wird teuer, ab 2026 kostet es 63 Euro. Ab 2027 soll der …