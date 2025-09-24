Bahnstrecke Schwandorf–Weiden erneut gesperrt

Pendler in der Oberpfalz müssen sich ab kommendem Freitag erneut auf Busse einstellen: Die Bahnstrecke Schwandorf–Weiden wird vom 26. September (21 Uhr) bis 10. Oktober (2 Uhr) gesperrt.

Grund sind Bauarbeiten zwischen Schwandorf und Irrenlohe, bei denen unter anderem eine Weiche sowie rund fünf Kilometer Gleis erneuert werden.

Alle Züge aus Regensburg enden in Schwandorf, Verbindungen aus Hof und Marktredwitz in Weiden. Betroffen sind die Oberpfalzbahn RB 23, der Alex RE 23 sowie die Linie RE 2. Zusätzlich fährt in diesem Zeitraum auch zwischen Schwandorf und Amberg kein Zug – die RE 40 pendelt nur zwischen Nürnberg und Amberg.

Für die Fahrgäste richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein: Grüne Busse bedienen alle Haltestellen, rote Expressbusse halten nur an ausgewählten Stationen. Auch zwischen Amberg und Schwandorf sind Ersatzbusse unterwegs. Fahrräder und Kinderwagen können nur eingeschränkt transportiert werden.

Die Generalsanierung der Strecke Regensburg–Weiden läuft in mehreren Etappen und soll die Zuverlässigkeit erhöhen – auch mit Blick auf Umleitungen, die ab 2026 während der Sanierung der Regensburg–Nürnberg-Linie nötig werden. Bereits ab 10. Oktober folgt die nächste Sperrung, dann zwischen Regenstauf und Regensburg.