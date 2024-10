Bahnverkehr in München noch beeinträchtigt

Ein Bagger durchtrennt bei Wartungsarbeiten versehentlich mehrere Kabel. Verspätungen und Ausfälle rund um München dauern auch am Montag an.

Auch am Montag kommt es noch zu massiven Beeinträchtigungen im Münchner Bahnverkehr. Die Verspätungen und Zugausfälle dauern an, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Mit Beeinträchtigungen sei voraussichtlich noch bis Betriebsschluss zu rechnen. Grund hierfür seien mit einem Bagger versehentlich durchtrennte Kabel bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing, teilte die DB mit. Demnach werde „unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“ gearbeitet.

Bereits seit Samstag müssen Reisende viel Geduld mitbringen. Betroffen waren insbesondere die S-Bahnlinien S2 und S8. Die Linie S8 vom Flughafen endet etwa bereits am Ostbahnhof und fährt zurück zum Flughafen. Auf der Strecke der S2 sind laut DB zwischen Allach und Laim keine Zugfahrten möglich. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Auch auf weiteren S-Bahnlinien im Raum München kann es am Montag in Richtung Pasing zu Verspätungen kommen. Grund hierfür sei nach Angaben der DB die Reparatur an einer Weiche auf der Stammstrecke. (dpa/lby)