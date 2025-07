Auf einem Bauernhof in Leuchtenberg bricht Feuer aus und breitet sich schnell …

Bauernhof in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr Auf einem Bauernhof in Leuchtenberg bricht Feuer aus und breitet sich schnell …

Bauernhof in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr Auf einem Bauernhof in Leuchtenberg bricht Feuer aus und breitet sich schnell …

Auf einem Bauernhof bricht ein Feuer aus. In einem brennenden Stall stehen …

100 Kühe aus brennendem Stall gerettet Auf einem Bauernhof bricht ein Feuer aus. In einem brennenden Stall stehen …

100 Kühe aus brennendem Stall gerettet Auf einem Bauernhof bricht ein Feuer aus. In einem brennenden Stall stehen …

Karl-Josef Hildenbrand/dpa