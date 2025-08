Baugerüst in Nürnberg fällt um und trifft Frau am Kopf

Für Arbeiten soll ein Baugerüst in der Nürnberger Innenstadt aufgestellt werden. Doch noch während des Aufbaus fällt das Gerüst um – und trifft eine Passantin.

Ein Baugerüst ist in der Nürnberger Innenstadt umgefallen und hat eine Frau am Kopf getroffen. Wie die Feuerwehr mitteilte, erhielt die Verletzte vor Ort sofort von Polizisten, einem Arzt, einer Krankenschwester und einer weiteren Frau Erste Hilfe. Das Gerüst war demnach beim Aufbauen umgestürzt. Einsatzkräfte sicherten anschließend das Gerüst. Warum genau es am Dienstag umstürzte, sollen nun die Ermittlungen der Polizei klären. (dpa/lby)