Auf der A93 werden zwischen den Anschlussstellen Windischeschenbach und Neustadt die in die Jahre gekommenen Lärmschutzwände erneuert.

Dafür wird in beiden Fahrtrichtungen eine Baustellenverkehrsführung erforderlich mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Die Vorarbeiten starten am Montag (30.06.). Am 07. Juli geht’s dann so richtig los. Die Baumaßnahme betrifft die Lärmschutzwände aus dem Jahr 1995 im Bereich der Ortschaft Neuhaus.