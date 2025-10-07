Baustelle auf der B22: Polizei greift durch

Seit dem 2. Oktober laufen im Bereich Leuchtenberg die Bauarbeiten an der B22. Trotz klar ausgeschilderter Umleitungen kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen, vor allem zwischen Sargmühle und der Abzweigung nach Lerau – dieser Abschnitt ist nämlich nur in eine Richtung befahrbar.

Da viele Verkehrsteilnehmer die Beschilderung missachten, kontrolliert die Polizeiinspektion Vohenstrauß nun verstärkt gemeinsam mit anderen Dienststellen die Einhaltung der Sperrung. Wer die gesperrte Strecke trotzdem befährt, muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen – bei Vorsatz kann die Strafe sogar verdoppelt werden.