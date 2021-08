Bayern erwartet ein regnerischer Mittwoch

Am Mittwoch ist es in Bayern überwiegend bewölkt. Regen bleibt am Vormittag jedoch häufig aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. Aus dem Mittelmeerraum wird mäßig warme Luft nach Bayern getragen. Ein Tiefdruckgebiet sorgt für allgemein unbeständiges Wetter.

Im Verlauf des Tages kann es im Norden von Franken vereinzelte Schauer geben. Am Nachmittag soll es an den Alpen zu regnen beginnen. Dort soll es bis Donnerstag zu Dauerregen kommen. Es seien zwischen 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu erwarten, hieß es.

An den nördlichen Mittelgebirgen gibt es ein geringes Risiko für einzelne Schauer mit Starkregen von etwa 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. (dpa/lby)