Bayreuth: Falsche Handwerker bestehlen Senior

Franken

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern! Am Donnerstag sprachen zwei Männer in Bayreuth einen Rentner in seinem Garten an und gaben sich als Dachdecker aus.

Unter dem Vorwand, den Schornstein überprüfen zu müssen, ließen sich die Männer durchs Haus führen. Nach dem Besuch der angeblichen Dachdecker stellte der Senior fest, dass Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus seinem Haus gestohlen worden waren. Die Kripo Bayreuth ermittelt. 

Beschreibung der drei Täter:

  • alle etwa 30 Jahre alt
  • norddeutscher Akzent
  • zwei Männer mit dunklen Haaren
  • einer mit auffällig rotblonden Haaren
THEMEN: Bayreuth, Diebstahl, falsche Handwerker, Senior, Wertgegenstände

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Daniel Karmann/dpa
 02.05. 08:17 Mann mit gestohlenem Auto seiner Ex unterwegs Eine Streife bemerkt ein Auto auf der A9. Beim Kennzeichen-Check stellen die …
Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa
 12.03. 08:14 16-Jähriger klaut Benzin und verunglückt schwer Ein Jugendlicher bricht auf einer Spritztour mit dem Motorrad etliche …
CANVA/Ramasuri
 03.11. 12:25 Balkonmöbel in Brand geraten In einem Mehrfamilienhaus in Bayreuth sind am Donnerstagabend Balkonmöbel in …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
19.10. 12:08 Bayreuth: 35-Jähriger leblos aufgefunden In Bayreuth wurde gestern ein lebloser Mann aufgefunden. Passanten bemerkten …
Symbolfoto: Chuanyu, pexels.com
 11.09. 16:45 40-Jähriger stahl über 100 Damenbekleidungsstücke Ein 40-Jähriger bricht in den Wäschekeller eines Mehrfamilienhauses ein. Über …
Quelle: Bundespolizei
 07.09. 07:56 Exhibitionist in Bayreuth geschnappt Auf mehreren Spielplätzen in Bayreuth hat in den vergangenen Tagen ein …