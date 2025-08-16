Bayreuth: Falsche Handwerker bestehlen Senior

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern! Am Donnerstag sprachen zwei Männer in Bayreuth einen Rentner in seinem Garten an und gaben sich als Dachdecker aus.

Unter dem Vorwand, den Schornstein überprüfen zu müssen, ließen sich die Männer durchs Haus führen. Nach dem Besuch der angeblichen Dachdecker stellte der Senior fest, dass Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus seinem Haus gestohlen worden waren. Die Kripo Bayreuth ermittelt.

Beschreibung der drei Täter: