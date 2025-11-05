BDW: Sportsfreunde-Tag & Blaulichttag stehen bevor

Die Blue Devils Weiden laden in dieser Saison gleich zu zwei besonderen Aktionstagen ein.

© Foto: Elke Englmaier

Mit dem Sportsfreunde-Tag am 23. November gegen die Kassel Huskies und dem Blaulichttag am 5. Dezember gegen die Bietigheim Steelers würdigen die Blue Devils die Menschen, die in Vereinen und Einsatzorganisationen tagtäglich mit Leidenschaft und Teamgeist aktiv sind. An den Aktionstagen erhalten die Teilnehmer kostenfreie Stehplatztickets. Das Kontingent ist begrenzt, die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „First come, first serve“.

Sportsfreunde-Tag am 23. November 2025

Am 23. November steht das Weidener Eisstadion ganz im Zeichen der Sportgemeinschaft. Die Blue Devils laden alle Mitglieder von Sportvereinen herzlich ein, das Heimspiel gegen die Kassel Huskies kostenfrei zu besuchen.

Blaulichttag am 5. Dezember 2025

Mit dem Blaulichttag am 5. Dezember 2025 bedanken sich die Blue Devils bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften aus Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Technischem Hilfswerk, Integrierter Leitstelle, Bundeswehr, US-Army sowie bei Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen.

So läuft die Anmeldung:

Anmeldeschluss für den Sportsfreunde-Tag ist der 20. November 2025 und für den Blaulichttag der 3. Dezember. Interessierte Vereine oder Organisationen melden sich bitte per E-Mail an ticket@bluedevilsgmbh.de:

Name des Vereins / der Organisation

Ansprechpartner

Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Alle Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, in Vereins-, Einsatz- oder Arbeitskleidung zu erscheinen, um Zusammenhalt und Vielfalt sichtbar zu machen. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle der Blue Devils Weiden gerne zur Verfügung.