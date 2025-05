Bedrohungslage entpuppt sich als harmlos

In Schwandorf ist die Polizei am Freitag per Notruf über eine Bedrohungslage in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Schwandorf informiert worden. Der Anrufer gab an, dass mehrere Personen bewaffnet seien. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. Vor Ort konnte aber ziemlich schnell Entwarnung gegeben werden. Der Anrufer befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.