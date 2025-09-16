Behinderungen durch Militärfahrzeuge

Verschiedene Militär-Kolonnen können in den nächsten Tagen den Straßenverkehr rund um Hohenfels und Grafenwöhr stark beeinträchtigen.

© Symbolbild: SFC_Reilly, pixabay.com

In der Zeit von Mittwoch bis Samstag (17. – 20.9.) ist mit Verkehrsbehinderungen durch Militärfahrzeuge zu rechnen. Betroffen sind hier vor allem die öffentlichen Straßen im Bereich der Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr. Die Kolonnen sind sowohl tagsüber als auch in der Nacht unterwegs. Um den Straßenverkehr nicht so sehr zu beeinträchtigen, werden die Konvois gestaffelt fahren.