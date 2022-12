Berching: 81-Jähriger wird vermisst

Seit Montag, 28. November 2022 wird der 81-jährige Leo Plank aus Berching vermisst. Die Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten.

Leo Plank wurde zuletzt am Montag, den 28. November 2022, gegen 13 Uhr an seiner Wohnadresse gesehen. Derzeit sind keine konkreten Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Vermissten bekannt. Er befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Leo Plank wird wie folgt beschrieben:

männlich

180 cm groß

93 kg

schlanke Figur

grau-weiße Haare mit Stirnglatze

schwarze Schirmmütze mit goldenem Adler und Aufschrift Goldwing

Mutmaßlich ist Herr Plank mit einem grauen/silbernen Mercedes, E450 4Matic unterwegs. Das amtliche Kennzeichen lautet NM-OM186.