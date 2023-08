Berg: Großfahndung nach 23-Jährigen

Bei Oberkotzau im Landkreis Hof ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen …

Angriff auf der Heimfahrt: Unbekannte stoppen Auto Bei Oberkotzau im Landkreis Hof ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen …

Angriff auf der Heimfahrt: Unbekannte stoppen Auto Bei Oberkotzau im Landkreis Hof ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen …

Foto: Marcus Brandt/dpa