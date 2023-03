Berlins SPD strebt Koalition an: Zustimmung der CDU erwartet

Die CDU hat stark zugelegt und will in Berlin die Regierung anführen – …

CDU siegt klar bei Berlin-Wahl, Regierungsbündnis noch offen Die CDU hat stark zugelegt und will in Berlin die Regierung anführen – …

CDU siegt klar bei Berlin-Wahl, Regierungsbündnis noch offen Die CDU hat stark zugelegt und will in Berlin die Regierung anführen – …

Rund 450 Wahlbriefe in Berlin bislang nicht mitgezählt Mit nur 105 Stimmen lag die SPD bei der Berlin-Wahl vor den Grünen. Wegen …

Rund 450 Wahlbriefe in Berlin bislang nicht mitgezählt Mit nur 105 Stimmen lag die SPD bei der Berlin-Wahl vor den Grünen. Wegen …

In Berlin wird nach der letzten Pannenwahl 2021 neu gewählt. Nach jüngsten …

CDU liegt kurz vor Wiederholungswahl in Berlin klar vorne In Berlin wird nach der letzten Pannenwahl 2021 neu gewählt. Nach jüngsten …

CDU liegt kurz vor Wiederholungswahl in Berlin klar vorne In Berlin wird nach der letzten Pannenwahl 2021 neu gewählt. Nach jüngsten …

Foto: Kay Nietfeld/dpa