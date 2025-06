Betrüger legen Sulzbach-Rosenberger herein

Spendenbetrüger mit gefälschten Spendenlisten waren am Montagmittag wieder auf …

Polizei warnt: Spendenbetrüger unterwegs Spendenbetrüger mit gefälschten Spendenlisten waren am Montagmittag wieder auf …

Polizei warnt: Spendenbetrüger unterwegs Spendenbetrüger mit gefälschten Spendenlisten waren am Montagmittag wieder auf …

Foto: Rike, pixelio.de