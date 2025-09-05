Betrüger zocken Frau in Cham ab

Betrüger waren in Cham am Telefon erfolgreich.

Am 26. August rief eine vermeintliche Bankmitarbeiterin eine 69-Jährige an. Unter dem Vorwand, dass Geld von ihrem Konto verschwunden sei und eine Verifizierung durchgeführt werden müsse, wurde die Frau dazu gebracht, sich in ihrem Online-Banking einzuloggen.

Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Abbuchungen. Erst im Nachgang stellte das Opfer den Betrug fest und informierte die Polizei. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Kripo Regensburg ermittelt.