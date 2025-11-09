Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Franken

In Hof ist eine 77-Jährige Opfer von Betrügern geworden. Ein angeblicher Bankmitarbeiter erzählte der Seniorin am Telefon etwas von angeblich unberechtigten Abbuchungen von ihrem Konto.

Ein Mitarbeiter der Bank wolle den Sachverhalt bei einem Besuch prüfen. Die 77-Jährige händigte ihre Bankkarte dem vermeintlichen Bankmitarbeiter an der Haustür aus. Durch geschicktes Fragen erschwindelte er sich sogar noch die Geheimzahl zur Karte und konnte so wenig später an einem Geldautomaten Abhebungen tätigen. Durch einen Anruf bei ihrer Bank erkannte die Seniorin im Nachgang, dass sie betrogen wurde. Ein weiterer Betrugsversuch, ebenfalls bei einer Rentnerin aus Hof, blieb erfolglos. 

