Betrug durch falsche Polizeibeamte

Unbekannte Betrüger haben am Donnerstagnachmittag eine Seniorin aus Rehau im Kreis Hof um ihr Vermögen gebracht.

Ein Mann gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und gaukelte der Frau vor, dass ein Verwandter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Deswegen sei nun die Zahlung einer Kaution notwendig. Gegen 15.30 Uhr übergab die Seniorin dann in der Westendstraße Bargeld in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe sowie andere Wertgegenstände an einen unbekannten männlichen Abholer. Die Kripo Hof (09281/704-0) ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Den Mann beschreibt die Seniorin wie folgt: