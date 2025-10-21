Betrunkener Fahrer auf A9 schwer verletzt – hoher Schaden

Franken

In der Nacht rückt die Polizei zu einem Unfall auf der A9 aus. Ein Mann ist schwer verletzt und eine Zugmaschine völlig zerstört. Zwei Spuren der Autobahn sind in Richtung Berlin gesperrt.

Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 9 im Landkreis Bayreuth ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden. Der Lastwagen sei in der Nacht beim Einfahren auf einen Parkplatz bei Plech ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Weshalb sei bislang unklar. Die Zugmaschine sei dabei „in sämtliche Einzelteile zerrissen“ worden.

Der 40-jährige Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Der Mann gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Später ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Durch den Vorfall seien etwa 30 Meter der Schutzplanke beschädigt worden. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 130.000 Euro. Der Parkplatz sowie zwei Spuren der A9 in Richtung Berlin sollten bis zum Vormittag gesperrt sein. (dpa/lby)

THEMEN: A9, Alkohol, Autobahn, LKW, Plech, Unfall

