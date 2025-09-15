Betrunkener schlägt Glastür von Bahnhof ein

Ein Betrunkener 28-Jähriger schlägt mit einem geklautem Holztisch die Glastür am Bahnhof in Cham ein.

© Foto: Bundespolizei

Am frühen Sonntagmorgen ist es am Bahnhof Cham zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen. Ein 28-jähriger Mann soll gegen 2 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand die Eingangstür zur Wartehalle beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei hatte er dafür einen Holztisch aus einem benachbarten Restaurant verwendet. Der Fahrdienstleiter informierte die Bundespolizei, woraufhin eine Streife der Polizei Cham den Mann am Bahnhof antraf und in Gewahrsam nahm. Über die genaue Höhe des Schadens an der Glastür gibt es derzeit noch keine Angaben.

Der 28-Jährige ist den Behörden bereits wegen Sachbeschädigung und weiterer Delikte bekannt. Die Bundespolizei Waldmünchen hat das Verfahren wegen Sachbeschädigung übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.