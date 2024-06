Bevölkerungsprognose bis 2045: Deutschland wächst

Heftige Regenfälle verursachen Erdrutsche in Mittel- und Südamerika. 18 …

Mindestens 18 Tote nach Unwettern in Lateinamerika Heftige Regenfälle verursachen Erdrutsche in Mittel- und Südamerika. 18 …

Mindestens 18 Tote nach Unwettern in Lateinamerika Heftige Regenfälle verursachen Erdrutsche in Mittel- und Südamerika. 18 …

Hochwasser-Lage spitzt sich in einigen Gebieten im Süden zu Überflutete Straßen und Häuser – dazwischen unermüdliche Rettungskräfte. …

Hochwasser-Lage spitzt sich in einigen Gebieten im Süden zu Überflutete Straßen und Häuser – dazwischen unermüdliche Rettungskräfte. …

Zwölf Verletzte an Bord eines Flugzeugs durch Turbulenzen Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Menschen durch Turbulenzen während …

Zwölf Verletzte an Bord eines Flugzeugs durch Turbulenzen Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Menschen durch Turbulenzen während …

Foto: Marijan Murat/dpa