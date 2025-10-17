Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hof

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei bislang unbekannte Männer eine Agip-Tankstelle in der Wunsiedler Straße in Hof überfallen.

Gegen 1.55 Uhr betraten die Vermummten den Verkaufsraum und bedrohten die Kassiererin mit einer Pistole und einem Messer. Sie forderten Bargeld und steckten es in einen schwarzen Rucksack mit orangem Aufdruck. Außerdem nahmen sie mehrere Schachteln Zigaretten mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und Polizeihunden fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Beide Männer sollen etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, schwarze Hosen, schwarze oder weiße Schuhe sowie schwarze Sonnenbrillen.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.