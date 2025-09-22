Bewohner stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bayern

In Passau bricht am frühen Morgen in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Ein Mensch stirbt. Die Flammen erfassen auch ein Nachbargebäude. Was die Polizei zu Verletzten und dem Schaden sagt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Das Feuer sei vermutlich in der Wohnung des Mannes in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl und ein benachbartes Wohnhaus über. Zuvor hatte die »Passauer Neue Presse« berichtet.

Zwei weitere Bewohner wurden demnach durch eine Rauchvergiftung verletzt. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, ein Polizeisprecher sprach von einer zweistelligen Zahl Betroffener.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war im Einsatz. Der entstandene Schaden bewege sich mindestens im sechsstelligen Bereich. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten an. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Feuer, Großbrand, MEhrfamilienhaus, Reihenhaus

