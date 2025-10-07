Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat

Franken

In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen Sonntagmorgen Diebe auf frischer Tat ertappt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5.30 Uhr wachte die Frau durch einen lauten Knall auf – als sie nachsah, hörte sie nur noch, wie ein Auto mit den Tätern davonfuhr. Vor den Garagen lagen bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport bereit. Gestohlen wurde letztlich nur ein Arbeitsgerät im Wert von gut 100 Euro.

Erst wenige Tage zuvor hatte es im Gemeindeteil Oschwitz ähnliche Einbrüche gegeben. Die Kriminalpolizei Hof prüft nun einen Zusammenhang und bittet zeugen um Hinweise.

THEMEN: Arzberg, Diebstahl, Einbruch, Hof, Oberfranken, Polizei, Wunsiedel

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 20.01. 08:14 Einbruch in Telekommunikationsgeschäft in Hof Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag in ein Telekommunikationsgeschäft …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 25.06. 07:44 Münchberg: Falsche Heizungsableser klauen Bargeld Ein falscher Heizungsableser hat am Montag einen Mann in Münchberg im Kreis …
Tim Reckmann / pixelio.de
 05.02. 08:59 Eisplatte kracht auf Camper Eine Eisplatte eines Sattelzugs hat am Montag auf der A72 im Kreis Hof ein …
Symbolfoto: introspectivedsgn, pexels.com
 20.01. 10:01 Hof: Spielkonsole unterschlagen Ein Schüler aus Hof hat bereits im Dezember einen Beutel mit einer …
Foto: rolibi, pixelio.de
 09.12. 08:45 Bayreuth: Einbruch in Fahrradladen Unbekannte haben versucht, am frühen Sonntagmorgen aus einem Fahrradladen in …
Symbolfoto: Javier Balseiro, pexels.com
 11.09. 14:24 Erneut Räder aus Autohaus in Oberfranken gestohlen Zwei fast identische Diebstähle in Autohäusern innerhalb von wenigen Tagen. …