Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat

In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen Sonntagmorgen Diebe auf frischer Tat ertappt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5.30 Uhr wachte die Frau durch einen lauten Knall auf – als sie nachsah, hörte sie nur noch, wie ein Auto mit den Tätern davonfuhr. Vor den Garagen lagen bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport bereit. Gestohlen wurde letztlich nur ein Arbeitsgerät im Wert von gut 100 Euro.

Erst wenige Tage zuvor hatte es im Gemeindeteil Oschwitz ähnliche Einbrüche gegeben. Die Kriminalpolizei Hof prüft nun einen Zusammenhang und bittet zeugen um Hinweise.