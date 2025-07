Bienennest entfernt und Brand verursacht

Am Samstagabend (05.07.) wollte ein 26-Jähriger in Schwandorf-Klardorf ein Bienennest im Garten entfernen. Er benutzte hierzu einen Gasbrenner. Es geriet aber nicht nur das Bienennest in Brand, sondern auch eine Hecke in der Nähe. In kürzester Zeit verbrannte das Bienennest sowie die Hecke komplett. Bienen sind geschützte Tiere. Da der 26-Jährige das Bienennest ohne Genehmigung entfernt hat, kommt auf ihn nun ein Verfahren nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu.