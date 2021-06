Biergartenwetter geht anders: Erneut Gewitter erwartet

Perfektes Biergartenwetter könnnen Fußballfans in Bayern für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn leider nicht erwarten.

Für Mittwochabend und die Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut schwere Gewitter mit Unwetterpotential. Besonders betroffen sind demnach der Süden und die Mitte des Freistaats. Hier warnt der DWD örtlich vor Hagel, Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern sowie Starkregen.

Schwere Gewitter zogen auch in der Nacht zum Mittwoch wieder über Teile Bayerns hinweg. Der Schaden hielt sich diesmal allerdings in Grenzen, wie die Polizei mitteilte. Besonders betroffen waren Niederbayern und die Oberpfalz. In Niederbayern rückten die Einsatzkräfte wegen des Unwetters insgesamt rund 80 Mal aus. Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf der Region Rottal und auf Passau, in der Nacht verlagerte er sich erst nach Landshut und schließlich nach Straubing. In der Oberpfalz meldeten die Einsatzkräfte nur rund zehn Einsätze, meistens wegen auf Straßen gefallener Äste oder Wasser, welches in die Richtung von Kellern floss. (dpa/lby)