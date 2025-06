Bill Kaulitz moderiert Sendung bei 1Live

Ein prominenter Gast moderiert diesen Monat eine Show im WDR-Jugendsender 1Live.

Bill Kaulitz (35), Frontmann der Band Tokio Hotel, moderiert am 19. Juni eine eigene Show beim WDR-Radiosender 1Live. In dem Live-Programm „Die Bill Kaulitz Show“ werde er von 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr über Themen sprechen, die ihn bewegen, etwa Popkultur, Mode, Mental Health und Persönliches, teilte der WDR in Köln mit. Die Hörerinnen und Hörer seien eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Mit Sprachnachrichten, Social-Media-Nachrichten und mit Live-Anrufen könnten sie das Programm mitgestalten. Die Sendung werde parallel bei Tiktok live gestreamt.

Die Band Tokio Hotel schaffte vor fast 20 Jahren mit dem Lied „Durch den Monsun“ einen Hit. Sie ist international erfolgreich und plant für das kommende Jahr eine Arena-Tour unter anderem mit Auftritten in London, Paris, Amsterdam und mehreren deutschen Städten. Bills Zwillingsbruder Tom ist mit TV-Moderatorin Heidi Klum verheiratet. Die Kaulitz-Zwillinge leben inzwischen in Los Angeles. (dpa)