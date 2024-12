Billie Eilish: Soziale Medien sind meine Zigaretten

Popstar Billie Eilish versucht, von Instagram und Tiktok loszukommen. Im Interview schildert sie, warum sie dennoch immer wieder in die sozialen Medien hineingesogen wird.

Popstar Billie Eilish versucht nach eigener Darstellung immer wieder vergeblich, von Social Media loszukommen. „Es sind meine Zigaretten“, sagte die 22-Jährige dem Popkultur-Magazin „Complex“. „Das ist wirklich ein Problem.“ Sie sei inzwischen nicht mehr bei der Plattform X und vor einigen Monaten habe sie vorübergehend Instagram und Tiktok aufgegeben, „was toll war“, sagte Eilish.

„Aber dann bin ich auf Tour gegangen – und das Problem ist, dass ich es wirklich liebe, mit den Fans zu interagieren, wenn ich auf Tour bin“, sagte die „What Was I Made For“-Sängerin. Sie schaue sich gerne die Videos ihrer Fans mit unterschiedlichen Perspektiven von ihren Konzerten an. „Ich liebe es zu sehen, wie die Leute sich fühlen und wie sie über die Show denken.“ Sie gehe dann für eine bestimmte Art Videos online, „aber dann werde ich hineingesogen“, so Eilish. „Dann bin ich total fertig und ich stecke fest. Also bin ich wieder dabei, aber ich versuche, davon loszukommen.“

Eilish gewann schon zahlreiche Preise, darunter mehrere Grammys und zwei Oscars. Im vergangenen Mai war ihr drittes Studio-Album „Hit Me Hard And Soft“ erschienen. (dpa)