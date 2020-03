Birgland: Traktorfahrer schläft bei laufendem Motor seinen Rausch aus

Bei laufendem Motor und mit eingeschaltetem Licht hat ein Traktorfahrer auf einer Straße in der Oberpfalz seinen Rausch ausgeschlafen. Ein Polizist fand den 27-Jährigen auf einer Straße in der Nähe von Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, tief schlafend hinter dem Steuer seines Fahrzeugs, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als der Beamte den Mann am Donnerstagabend aufweckte, versuchte dieser noch zu fliehen. Nach dem missglückten Fluchtversuch weigerte sich der 27-Jährige, einen Atemalkoholtest zu machen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein durfte der 27-Jährige vorläufig behalten. Den Traktor fuhr ein Freund des Mannes zurück. (dpa/lby)