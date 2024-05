Bissige Familienkomödie mit Hintersinn: «Von Vätern und Müttern»

Mit «Von Vätern und Müttern» stellt die dänische Star-Schauspielerin Paprika Steen («Love Is All You Need») ihre vierte Regie-Arbeit vor.

Die hintergründige Komödie blickt auf einen im Kino bisher selten betrachteten Aspekt des Schulalltags: die Beziehungen von Eltern untereinander. Da entfesseln Neid, Konkurrenz und Standesdünkel eine beinahe mörderische Energie. – Der pointierte Blick auf Auswüchse der bürgerlichen Gesellschaft zwischen reaktionären Lebensmustern und übersteigerter Selbstverliebtheit erreicht eine verblüffende satirische Schärfe.

Von Vätern und Müttern, Dänemark 2022, 97 Min., FSK ab 12, von Paprika Steen, mit Jacob Hauberg Lohmann, Katrine Greis-Rosenthal, Rasmus Bjerg (dpa)