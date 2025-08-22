Blaualgen im Drachensee – Baden vermeiden

Im Drachensee bei Furth im Wald im Landkreis Cham hat sich aktuell stark Blaualgen gebildet. Messungen und Wasserproben zeigen: Die Sichttiefe liegt teilweise unter einem Meter, Algenteppiche sammeln sich am Ufer.

Das Problem: Beim Absterben der Algen entsteht der Giftstoff Microcystin. Er kann Haut- und Augenreizungen verursachen. Gefährlich wird es vor allem, wenn Wasser geschluckt wird – dann drohen Magen-Darm-Beschwerden oder Atemprobleme.

Das Gesundheitsamt Cham rät deshalb dringend davon ab, im Drachensee zu baden. Besonders Kinder sollten nicht ins Wasser, auch Tiere dürfen nicht daraus trinken.

Der See wird regelmäßig kontrolliert. Sobald die Gefahr vorbei ist, gibt es Entwarnung.