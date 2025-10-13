Blue Devils drehen Partie gegen Bad Nauheim

Weiden

In einer packenden Begegnung der DEL2 haben die Blue Devils Weiden am Wochenende Moral und Kampfgeist bewiesen. In Bad Nauheim lagen die Oberpfälzer im Schlussdrittel bereits mit 1:4 zurück, ehe sie eine beeindruckende Aufholjagd starteten.

Das Team von Trainer Sebastian Buchwieser drehte in den letzten Minuten richtig auf und belohnte sich schließlich in einem wahren Herzschlagfinale mit einem Last-Second-Tor zum 5:4-Auswärtssieg.

Buchwieser konnte dabei wieder auf Luca Gläser zurückgreifen, der zuletzt pausiert hatte. Im Tor stand Felix Noack, während Conner McLeod als Backup fungierte – Stammkeeper Sebastian Wieber war mit den Straubing Tigers im Einsatz. Zudem verstärkte Förderlizenzspieler Felix Krüger die Weidener Defensive.

