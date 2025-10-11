Blue Devils müssen sich Landshut geschlagen geben

Weiden

Die Blue Devils Weiden haben gestern Abend ihre Heimpartie gegen den EV Landshut mit 2:4 verloren.

Mehr als 2.200 Zuschauer sahen ein spannendes Match, in dem sich die dezimierten Weidner gegen den Favoriten aus Landshut tapfer wehrten. 8 Langzeitausfälle waren am Ende zu viel und so konnten die Gäste aus Niederbayern letztlich die Punkte aus der Hans-Schröpf-Arena entführen. Weiter geht es für die Blue Devils am Sonntag mit einer Auswärtspartie bei den Roten Teufeln Bad Nauheim – die angespannte Personalsituation dürfte dabei jedoch vorerst bestehen bleiben.

Symbolfoto: Tobias Hase/dpa
Foto: Christoph Jürgens
Fotocredit: Tobias Neubert
Fotocredit: Tobias Neubert
