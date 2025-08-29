Blue Devils verpflichten Calvin Pokorny

Die Blue Devils reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Maximilian Kolb und geben die Verpflichtung von Calvin Pokorny bekannt.

© Foto: Elke Englmaier

Der 27-jährige Verteidiger wechselt zum 1. September zum Weidener DEL2-Klub und wird mit der Rückennummer 79 auflaufen. Pokorny war in den vergangenen vier Spielzeiten eine feste Größe in der Abwehr des EHC Freiburg.

„Nach dem Ausfall von Max Kolb mussten wir handeln, um die notwendige Tiefe in unserem Kader zu sichern. Umso mehr freuen wir uns, mit Calvin einen sehr erfahrenen Verteidiger gewonnen zu haben, der uns durch seine Vielseitigkeit sofort weiterhilft“, erklärte der Sportliche Leiter Jürgen Rumrich.

Ein besonderes Detail für die Weidener Eishockey-Geschichte: Der Name Pokorny ist in Weiden kein Unbekannter. Calvins Vater, Tomas Pokorny, trug bereits in den Saisons 1993/94 und 1994/95 das Trikot des 1. EV Weiden.