Blue Devils verpflichten Calvin Pokorny

Weiden

Die Blue Devils reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Maximilian Kolb und geben die Verpflichtung von Calvin Pokorny bekannt.

© Foto: Elke Englmaier
© Foto: Elke Englmaier

Der 27-jährige Verteidiger wechselt zum 1. September zum Weidener DEL2-Klub und wird mit der Rückennummer 79 auflaufen. Pokorny war in den vergangenen vier Spielzeiten eine feste Größe in der Abwehr des EHC Freiburg.

„Nach dem Ausfall von Max Kolb mussten wir handeln, um die notwendige Tiefe in unserem Kader zu sichern. Umso mehr freuen wir uns, mit Calvin einen sehr erfahrenen Verteidiger gewonnen zu haben, der uns durch seine Vielseitigkeit sofort weiterhilft“, erklärte der Sportliche Leiter Jürgen Rumrich.

Ein besonderes Detail für die Weidener Eishockey-Geschichte: Der Name Pokorny ist in Weiden kein Unbekannter. Calvins Vater, Tomas Pokorny, trug bereits in den Saisons 1993/94 und 1994/95 das Trikot des 1. EV Weiden.

THEMEN: Blue, Devils, Eishockey, Kolb, Pokorny, Verteidiger, Weiden

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Christoph Jürgens
 30.05. 08:05 Neuzugang für die Blue Devils: Noah Samanski kommt Die Blue Devils Weiden haben Stürmer Noah Samanski unter Vertrag genommen. Der …
Foto: Werner Moller
 06.05. 11:00 Blue Devils: Führungsspieler bleibt an Bord Führungsspieler bleibt an Bord. Fabian Voit hat bei den Blue Devils Weiden …
Foto: Tobias Neubert
 31.03. 08:43 Blue Devils: Cheftrainer verlängert Vertrag Die Blue Devils Weiden setzen auf der Position des Cheftrainers auf …
Foto: Christoph Jürgens
 24.03. 08:54 DEL2: Blue Devils Weiden verpassen Halbfinale Die Blue Devils Weiden haben im sechsten Spiel der Best-of-7-Viertelfinalserie …
Foto: Elke Englmaier
 10.03. 08:48 Weiden zieht ins Playoff-Viertelfinale der DEL2 ein Die Blue Devils Weiden haben mit ihrem zweiten Sieg in den Pre-Playoffs gegen …
Foto: Philipp Schmitz
 18.06. 15:34 Blue Devils Weiden: Manuel Edfelder verstärkt die Defensive Die Blue Devils Weiden haben sich für die kommende Saison namhaft verstärkt: …