Blue Devils Weiden gewinnen gegen Krefeld Pinguine

Die Blue Devils Weiden haben am Sonntagabend im Weidener Eisstadion ihr DEL2-Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine mit 2:1 nach Penaltyschießen gewonnen. Vor 2.095 Zuschauern war es das erste direkte Aufeinandertreffen seit dem Playoff-Viertelfinale der vergangenen Saison.

Fabian Voit glich in der 27. Minute Krefelds Führung durch Matthew Santos (13.) aus. Im Penaltyschießen trafen Cedric Schiemenz und Kapitän Tomas Rubes für Weiden, Torhüter Felix Noack parierte alle Krefelder Versuche und sicherte den Zusatzpunkt.

Am kommenden Freitag (20 Uhr) empfangen die Blue Devils die Lausitzer Füchse.