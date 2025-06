Blue Devils Weiden: Manuel Edfelder verstärkt die Defensive

Die Blue Devils Weiden haben sich für die kommende Saison namhaft verstärkt: Mit Manuel Edfelder wechselt ein erfahrener und vielseitig einsetzbarer Verteidiger vom Ligakonkurrenten Tölzer Löwen in die Oberpfalz. Der 29-Jährige wird künftig die Defensive der Weidener stabilisieren.

© Foto: Philipp Schmitz

Edfelder, der ursprünglich als Stürmer ausgebildet wurde, fand in der Saison 2019/20 durch die Umstellung von Tölz-Trainer Kevin Gaudet erfolgreich seinen Platz in der Abwehr. Seither überzeugt der Rechtsschütze auch als Verteidiger mit starker Spielübersicht und Einsatzbereitschaft.

Seine Karriere begann Edfelder beim EAC Bad Reichenhall. Über den EV Berchtesgaden führte sein Weg in die U20-DNL-Mannschaft der Starbulls Rosenheim, wo er bereits 2014 in den DEL2-Kader befördert wurde. Im Nachwuchsbereich sammelte er zudem internationale Erfahrung in den deutschen U18-, U19- und U20-Nationalteams.

2017 unterschrieb Edfelder einen Vertrag bei der Düsseldorfer EG in der DEL, entschied sich aber aus persönlichen Gründen gegen den Wechsel und blieb stattdessen in Oberbayern. Nach Stationen bei den Tölzer Löwen und einem erfolgreichen Jahr bei den Starbulls Rosenheim, mit denen er 2023 den DEL2-Aufstieg feierte – unter anderem nach einem Finalerfolg gegen die Blue Devils –, kehrte er zunächst nach Tölz zurück. Nun wagt der frischgebackene Familienvater erstmals den Schritt in die Oberpfalz.